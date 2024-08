Montaner anuncia que serà candidata a cap de Govern a les properes eleccions

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carine Montaner liderarà la candidatura d'Andorra Endavant (AE) a les properes eleccions generals, segons ha anunciat en una publicació a les xarxes socials fa unes hores. Montaner afirma en un vídeo (adjunt a la notícia) que si tant si s'avancen els comicis al 2025 com si s'esgota la legislatura i són el 2027 "des d'Andorra Endavant estem preparats i els meus m'han demanat presentar-me com a cap de llista, cosa que he acceptat".

La presidenta del grup parlamentari d'AE reitera en la gravació que si el resultat del referèndum per l'acord d'associació amb la Unió Europea és negatiu s'han de convocar eleccions generals, com ja va comentar divendres al Diari, arran de les manifestacions de la ministra Marsol sobre l'avançament electoral sigui quin sigui el resultat. I insisteix que en el cas que el Govern no ho faci s'ha de plantejar "una qüestió de confiança o una moció de censura des del Consell General". Montaner defensa que "s'ha de respectar la voluntat de la democràcia" i si la ciutadania "diu no vol dir que està en contra del model de DA".