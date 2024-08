L’oposició s’activa per si s’avancen les eleccions generals

Després del xoc de dijous entre el cap de Govern i la ministra Marsol, arriba el moment de prendre posicions entorn del debat obert. El desacord entre el número u i la número dos de l’executiu es fonamenta en la idoneïtat o no d’avançar les eleccions al Consell un cop s’hagi celebrat la consulta de l’acord d’associació (Marsol n’és partidària i Espot considera que el Govern pot esgotar el mandat). La resta de partits polítics (amb representació al Consell o signants del pacte d’estat de l’acord) se situen aquests dies davant de la qüestió. Hi ha disparitat d’opinions pel que fa a la celebració d’uns comicis anticipats. El punt on més coincideixen els partits és en la demanda d’un aclariment de les intencions del Govern per evitar especulacions gratuïtes.

Davant les discrepàncies, el cap de l’oposició i líder de Concòrdia, Cerni Escalé, reclama que l’executiu se centri en les seves pròpies responsabilitats: “Esperem que el Govern dediqui energia a la gestió diària i ho faci de la millor manera possible.” Les especulacions –afirma Escalé– no ajuden a sostenir una “gestió tranquil·la i pacífica”. Malgrat tot, però, el cap de l’oposició considera que Marsol va expressar una “opinió respectable” i espera que “el cap de Govern l’examini perquè això permetria beneficiar Andorra d’un període d’estabilitat després del referèndum. En cas que el cap de Govern decideixi escurçar el mandat, nosaltres estarem preparats”.

Per a Pere Baró, president del PS, “una cosa és la legislatura i l’altra l’acord d’associació”. Deslliga el mandat de l’executiu del pacte amb la UE i considera que si els dos principals membres del Govern mantenen un desacord caldria aclarir-lo perquè això genera “una manca de crèdit”. “Ens agradaria que ens ho fessin saber per una qüestió de transparència.” El PS és partidari d’esgotar la legislatura, però “si es decideix anar a eleccions, estaríem preparats per fer-hi front i treure del poder als Demòcrates”.

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, sosté que valora “positivament” les paraules de Marsol. “Són de sentit comú.” “Si el referèndum surt negatiu voldrà dir que els ciutadans d’Andorra no volen el model de país proposat per DA. Caldrà, doncs, anar a les urnes per veure si Demòcrates té legitimitat per continuar governant el país”, afegeix Montaner, que es mostra preocupada per la resposta d’Espot a Marsol: “Sembla que a Demòcrates han d’afinar els violins.” En el cas d’una victòria del no, Montaner veu tres sortides: convocar eleccions, una qüestió de confiança o una moció de censura.

Des d’Acció consideren que el de les eleccions “no és un debat que toqui ara”. Judith Pallarés, consellera general del partit, apunta que les declaracions de la ministra de Presidència “no ajuden” perquè desvien l’atenció: “És el moment d’explicar la complexitat de l’acord d’associació. Cal fer un esforç en aquest sentit i desvincular la tasca del Govern de la consulta. El referèndum no es convoca per valorar l’exercici de l’executiu. Els ciutadans han de tenir clar sobre el que se’ls està consultant. Les eleccions ja arribaran quan toqui.”

Segons Cristina Rico, líder de Liberals, “no és el moment de parlar d’una anticipació electoral”. El que cal –pensa Rico– és aprofitar el temps per “explicar el projecte de l’acord”, que suposa “un moment històric”. “Hem de posar el focus a comunicar els avantatges del pacte i no pas en les discrepàncies d’altres grups. Cal fer pedagogia. Tota la resta crea confusió.”