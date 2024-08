Marsol vol eleccions després del referèndum i Espot la desautoritza

Discrepància greu a la cúspide del Govern per la idoneïtat o no d’avançar les eleccions al Consell General un cop s’hagi celebrat el referèndum de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Conxita Marsol, número dos de l’executiu i ministra de Presidència i Habitatge, va declarar a RNA que serà necessària la convocatòria d’eleccions anticipades després del sufragi perquè “s’hauran de fer canvis” i per desenvolupar-los caldrà disposar d’un “nou Consell General”. La ministra va desvincular la celebració electoral del desenllaç del referèndum: “Els comicis s’hauran de fer de seguida, sigui quin sigui el resultat.” La idea de Marsol xoca frontalment amb les intencions exposades darrerament pel cap de Govern, Xavier Espot, que no és partidari d’avançar cap cita electoral.

“No és una votació per premiar o castigar el Govern, que encara té tres anys de vida”

Xavier Espot, Cap de Govern

En aquest sentit, Espot va considerar ahir que és “prematur” especular sobre un avançament electoral vinculat al resultat (favorable o desfavorable) del referèndum, “sobretot tenint en compte que encara no sabem quan es podrà celebrar la consulta”. El cap de Govern, que va visitar la casa de colònies AINA acompanyat de cinc ministres, va respondre directament a les paraules de Marsol. Per a Espot, les declaracions de Marsol s’emmarquen en les “opinions personals i respectables”. “És un exercici de salut democràtica que els ministres no només facin declaracions basades en un guió preestablert.” A més, el cap de Govern va insistir que cal “desvincular l’acció de govern del referèndum vinculant”. “No és una votació per premiar o castigar el Govern de torn. Aquest Govern encara té tres anys de vida i l’acord d’associació és un projecte per a l’Andorra d’aquí a cinc, deu, quinze o trenta anys“, va indicar.

“Caldrà avançar eleccions després de la consulta, sigui quin sigui el resultat”

Conxita Marsol, Ministra de Presidència i Habitatge





“La nostra prioritat no és la supervivència política. La prioritat és dotar Andorra d’un instrument que en garanteixi la prosperitat econòmica i social. A mesura que tinguem tots els elements d’informació sobre l’acord d’associació, sabrem quan es podria celebrar la consulta i, per tant, també sabrem si això ha d’estar associat o no a una anticipació electoral”, va afegir Espot.

“L’objectiu de la campanya serà arribar a tota aquella gent a la qual encara no hem arribat”

Landry Riba, Secretari d’Afers Europeus



Pel que fa a la valoració ciutadana de l’acord d’associació que es desprèn de l’última enquesta política d’AR+I, Espot es va mostrar “moderadament optimista” pel gir entre el bloc del sí i del no. “Hem passat d’un percentatge de ciutadans majoritari i posicionat en contra del projecte a un percentatge de ciutadans que majoritàriament veu bé el pacte amb la UE. És cert que el marge entre els uns i els altres continua sent molt estret.” L’optimisme moderat podria créixer, ja que “la campanya informativa sobre el contingut de l’acord i les seves oportunitats encara no ha començat”.

Precisament, sobre la campanya de comunicació que ha de servir per desplegar la lletra petita de l’acord, Riba va avançar que ja s’està treballant en una “estratègia” per als pròxims mesos. Aquesta estratègia comunicativa va lligada a les “certeses cronològiques” que encara han d’esdevenir-se: la signatura de l’acord, la travessa del text al Parlament Europeu, etc. “El contingut de la campanya serà un pla d’accions divers. L’objectiu serà arribar a tota aquella gent a la qual encara no hem arribat. Fins ara hem portat les accions comunicatives a la demanda. Ara anem a buscar el conjunt de la ciutadania. Tothom ha de tenir una opinió formada.”

Espot també va referir-se a la fortalesa de la Llei electoral a través de la qual es convocarà el referèndum. El cap de Govern va manifestar que “no hi ha cap necessitat de modificar la llei” i va exposar un calendari de passos clar que es fonamenta en el “compromís polític” adquirit. Sobre la seguretat de celebrar una consulta vinculant, Espot va esvair dubtes: “Si la votació es tanca amb més sís que nos, el següent pas serà ratificar l’aplicació de l’acord al Consell General.”