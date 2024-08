Previsió “ínfima” de casos de cessió forçosa

Verificat per

El Govern nega que el projecte de llei de l’habitatge pateixi de debilitat legal pel que fa a la cessió forçosa dels pisos buits. Alguns propietaris han considerat darrerament que implementar aquesta mesura implicaria certa complexitat, però el cap de Govern, Xavier Espot, sosté que es tracta d’una política “analitzada des de la perspectiva del dret comparat i aplicada ja en molts altres països”. “Tenim tendència a exacerbar debats que en altres estats fa molt de temps que han tingut lloc”, va apuntar ahir Espot durant la visita a AINA.

“La llei està perfectament articulada. Preveu un mecanisme de cessió dels pisos buits com a última instància”, va aclarir Espot, que va fer valdre l’existència de “tota una sèrie de salvaguardes” abans de decretar la cessió forçosa: “Sempre que el propietari vulgui, podrà llogar, pels seus propis mitjans, el pis, el podrà posar a la venda o el podrà destinar a ús familiar. És una mesura temporal i només s’aplicarà en darrera instància. En el cas, per exemple, d’haver requerit l’immoble i no haver-ne justificat un ús concret.”

El cap de Govern parla amb el ministre de Turisme, Jordi Torres.Fernando Galindo

Segons el cap de Govern, se seguirà el procediment d’execució forçosa de les resolucions administratives previst en el codi de l’administració. Espot descarta que es visquin situacions en què es requereixi una intervenció policial, “llevat que el propietari es carregui el pany”. “Crec que la cessió forçosa acabarà suposant una ínfima minoria dels casos. Tot s’haurà pogut resoldre molt abans de manera pacífica i tranquil·la.”

Espot també va declarar que “molta gent” li transmet insatisfacció per aquesta mesura concreta. La crítica principal és una suposada afectació a la propietat privada. Espot la nega: “No estem en un escenari d’expropiació. El propietari continuarà sent propietari del seu pis, sempre que li doni una finalitat específica.”

La cessió dels pisos buits és una de les mesures estrella del nou projecte de llei de l’habitatge juntament amb transferència de pisos turístics al mercat de lloguer residencial i la rehabilitació d’edificis del parc immobiliari públic per fer créixer el catàleg de pisos de lloguer assequible. La implementació de les tres mesures hauria de permetre posar fi a les mesures d’intervenció del mercat de lloguer vigents fins al 2026. Mesures que, segons Espot, “no es poden mantenir per sempre més perquè són desincentivadores i perjudiquen un sector econòmic de la societat. Són mesures que per si mateixes han de tenir vocació de transitorietat”.

Ara bé, atès que “continuem tenint una urgència social en matèria d’habitatge”, si les mesures del projecte de llei no es poden executar a mitjà termini, el Govern no descarta ampliar el període de vigència de la intervenció sobre els lloguers. “La garantia per poder aixecar les polítiques intervencionistes és que s’implementin aquestes tres mesures del projecte de llei”, va concloure Espot.