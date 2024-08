Avís groc per tempestes avui i demà a la tardaServei meteorològic nacional

El servei meteorològic activa l'avís groc per tempestes avui i demà a la tarda. A més ha alertat que les pluges d'aquest divendres afectaran el centre i al sud del Principat, mentre que les tempestes de demà seran més generalitzades i intenses.

Les altes pressions continuen sent les protagonistes de la situació meteorològica, però la calor diürna facilitarà el creixement de núvols durant la tarda que poden deixar tempestes. Des del servei meteorològic avisen que en els dies vinents aquest patró es pot repetir. Les temperatures mínimes han estat càlides al país, a la Comella no han baixat de 19 graus. També s'han registrat inversions tèrmiques, per exemple a les valls del nord amb 11 graus a les Salines i 15 graus a Sorteny.

Protecció civil ha emès un vídeo a la xarxa social X compartint alguns consells per afrontar les altes temperatures i la previsió de tempestes.