Alerta groga per temperatures de fins a 36 graus el cap de setmana

El servei meteorologia ha activat una alerta groga per temperatures extremes. Es preveu que la temperatura més alta arribi el cap de setmana fins a 36 graus. A més, el servei meteorològic nacional assenyala que la persistència de calor porti nits càlides sobretot a les zones urbanes. Per aquest motiu, s’ha activat l’avís groc per altes temperatures. Davant les previsions meteorològiques, Protecció Civil va publicar a la xarxa social X unes recomanacions per poder afrontar les altes temperatures dels pròxims dies.