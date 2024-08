Marsol demana que es convoquin eleccions després del referèndum de la UE

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Conxita Marsol és partidària de convocar eleccions generals després del referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge ha assegurat que els comicis s'han de fer "de seguida" sigui quin sigui el resultat de la consulta sobre la relació amb Europa, que ha manifestat que espera que sigui favorable, en declaracions avui al programa Obert per vacances de RNA.

Marsol ha defensat la convocatòria electoral perquè després del referèndum "s'han de fer canvis" i perquè hi hagi "un nou Consell General que desenvolupi tot això", en referència a les normatives que s'hauran d'implementar. La ministra ha indicat que aquest és un posicionament personal que planteja fa temps i ha comentat que això no significa que la legislatura s'hagi de reduir molt perquè no se sap quan es podrà fer el referèndum. I ha incidit que la convocatòria dependrà dels tràmits que han de seguir els estats membres de la UE abans de l'aprovació de l'acord negociat amb Brussel·les que es poden allargar encara uns mesos.

Conxita Marsol ha parlat també sobre la salut de Demòcrates després del resultat de l'enquesta política i ha afirmat que el partit té futur i que s'hauran de fer renovacions.