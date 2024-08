DA acusa el desgast en benefici de Concòrdia

Les diferents lectures que s’extreuen de l’enquesta política d’AR+I mostren com el desgast en el poder castiga DA, amb una pèrdua de popularitat del seu líder, Xavier Espot, a més d’una intenció i decisió de vot dels enquestats que vira cap al principal partit de la minoria i la seva cara visible, Cerni Escalé. La davallada més pronunciada del cap de Govern la pateix en popularitat, ja que deixa de ser el més valorat amb una nota de 5,6 –amb una caiguda sostinguda en el temps des del 2020, en què va obtenir un 7,5– i el sobrepassa el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, amb un 6,5. El tercer polític més valorat és el socialdemòcrata Pere Baró, amb un 5,4, seguit de Carine Montaner –que també experimenta un notable creixement de mig punt– i Judith Pallarés amb un 5,2 i Carles Naudi, amb un 5.

Gràfic 2

De fet, Escalé també supera Espot en simpatia entre els andorrans tot i que d’una forma molt justa –20,5% a 20,3%– i guanyaria unes eventuals eleccions generals entre els enquestats perquè, amb el vot decidit, Escalé trauria 3,5% punts més que Espot –36,4 a 32,8–, que en percentatge seria del 16,6% respecte a un 15% –val a dir que el 45% dels enquestats no saben o no contesten. No obstant això, el mandatari demòcrata resisteix en la confiança entre la ciutadania i en les expectatives de guanyar en unes hipotètiques eleccions que se celebressin a hores d’ara, ambdues amb una victòria folgada. En el primer aspecte obté un 40%, per sobre del 16% d’Escalé, mentre que en el segon un de cada dos enquestats el veuria guanyador en una contesa electoral avui dia, lluny de Concòrdia amb un 16% –el 25% no sabria encara què votar. Quant a intenció de vot i simpatia, la combinació d’ambdues indica que el líder de la minoria també supera l’actual cap de Govern, amb un 1,5% més –26,4% a 24,8%.

Gràfic 3

Però no tan sols experimenta un sotrac la figura d’Espot, sinó que la seva formació també va a la baixa. La valoració a la tasca de Govern s’aprova molt justament amb un 5,0 –el segon gràfic mostra la davallada des del 2021–, mentre que la tasca parlamentària de Concòrdia és la més alta, amb un 5,8 –la de DA obté una puntuació de 5,1. Una dada molt rellevant és la de la intenció de vot segons record de vot en les darreres eleccions, dels quals es mostra com Concòrdia reté tres de cada quatre votants, i seria capaç d’esgarrapar un 10% dels votants d’Andorra Endavant i el PS i un 7% de DA. En canvi, només perdria un 1% que aniria cap a AE i un 3% cap al PS. Cap a DA, no n’aniria cap. El més preocupant per als demòcrates és que només retindrien la meitat dels seus votants i més d’un 30% dels enquestats que els van votar no saben si ho tornarien a fer en unes pròximes eleccions.

Especialment crítica és la ciutadania amb la valoració del sistema polític actual –del qual les valoracions positives cauen un 34% respecte a l’anterior i les negatives augmenten un 54%, tal com apareix en el tercer gràfic– i en el funcionament de la democràcia, dels quals un 40% es mostra poc o gens satisfet per contra del 2022, on era del 32%.