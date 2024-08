Espot veu “prematur” parlar sobre un avançament electoral vinculat al referèndum de l’acord

Publicat per Gerard E. Mur Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavier Espot considera que és “prematur” especular sobre un avançament electoral vinculat al resultat (favorable o desfavorable) del referèndum de l’acord d’associació previst per a l’any vinent. El cap de Govern, que ha visitat avui la casa de colònies AINA acompanyat de cinc ministres, ha contestat així a les paraules de Marsol d’aquest matí. La ministra de Presidència i Habitatge ha dit que caldrà convocar eleccions sigui quin sigui el resultat de la votació.

Per a Espot, les declaracions de Marsol s’emmarquen en les “opinions personals i respectables” i ha insistit que cal “desvincular l’acció de Govern del referèndum”. “No és una votació per premiar o castigar el govern de torn. Aquest govern encara té tres anys de vida“, ha indicat el cap de Govern.

Espot ha respost Marsol en la compareixença posterior a la visita i el dinar a la casa de colònies canillenca on ha estat acompanyat per les ministres Imma Tor, Mònica Bonell i Trini Marín, i els ministres Jordi Torres i Guillem Casal, i el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.