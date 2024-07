El Govern atorga 21.000 euros en subvencions a projectes adreçats o impulsats per joves

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Govern ha atorgat un total de 20.912,34 euros en subvencions a projectes adreçats a joves o impulsats per joves. Les ajudes han anat repartides entre els projectes de l’associació Projecte Vida, el Fòrum Nacional de la Joventut, el Canòlich Music Festival, la Colla Castellera d’Andorra i la Creu Roja Andorrana.

L’associació Projecte Vida ha rebut 1.614,94 euros i 2.333,08 euros per a l’organització dels projectes “Cicle de prevenció d’addiccions: factors de risc i protecció d’addiccions” i “Una nova sexualitat per al segle XXI”, respectivament. A la Colla Castellera se’ls ha atorgat 2.105,62 euros pel projecte “Taller casteller pel jovent dels Punts Joves d’Andorra” i el Canòlich Music Festival ha rebut 6.221,94 euros en la que serà l’onzena edició del festival de música cristiana, que tindrà lloc a la parròquia laurediana.

El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha rebut 4.479,66 euros per a l’organització del projecte “Protagonistes” per la promoció de l’empoderament i l’activisme juvenil, i, per acabar, a la Creu Roja Andorrana se’ls hi atorga 4.157,10 euros pel projecte “RollingAnd”, un servei que pretén oferir informació, prevenció i reduir els riscos i danys associats al consum de substàncies en espais d’oci nocturn.