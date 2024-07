Camioneta per conscienciar

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Creu Roja Andorrana posarà en marxa aquest estiu un punt de conscienciació sobre l’abús d’alcohol i drogues en forma de foodtruck. S’oficialitzarà a la festa major de Sant Julià de Lòria després d’haver superat la prova pilot realitzada el mes de gener. La camioneta de foodtruck RollingAnd comptarà amb la presència de diversos professionals formats que podran fer pedagogia a tots aquells joves interessats en el tema i també disposarà de material com ara testos d’alcoholèmia, preservatius, tires reactives de substàncies de drogues i tapagots. Un recurs que funcionarà també com un servei d’acompanyament i que està pensat perquè vagi sempre acompanyat del punt lila (implementat l’any passat) amb professionals sanitaris, d’atenció social i voluntaris. “És impossible aconseguir el risc zero associat amb les substàncies als entorns recreatius, però sí que podem minimitzar-lo”, va assenyalar ahir la cap d’àrea de Salut Pública, Lara Kinder, qui a més va afegir que és “un projecte pioner i necessari per a la nostra comunitat i per salvaguardar el benestar de les persones”.