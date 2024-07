Avís groc per tempestes aquesta nit i baixada de temperatures demà

Avís groc per tempestesMeteo

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jornada de sol per avui que evolucionarà amb l'augment de la nuvolositat durant la tarda pel pas d'un front que deixarà tempestes durant la nit. És la previsió que anuncia Meteorologia alertant de la intensitat dels ruixats que ha fet activar l'avís groc a tot el territori per les pluges que es registraran a partir de les 21 hores i fins a les 6 del matí de diumenge. El servei meteorològic indica que demà quedaran ruixats residuals al matí i es notarà una davallada dels termòmetres.

Les temperatures màximes d'avui assoliran els 33 graus al centre del país i els 19 graus al Pas de la Casa i es preveu que hi hagi ràfegues de fins a 80 quilòmetres per hora en altitud. El descens dels termòmetres de diumenge serà notable ja que no es superaran els 24 graus a Andorra la Vella i es quedaran en 8 de màxima a la frontera amb França. Dilluns tornarà a fer calor amb 30 graus a la vall central del Principat.