L’onada de calor assoleix el pic més alt cinc graus per sobre la mitjana

L’onada de calor va assolir ahir el pic més alt de tota la setmana, deixant la temperatura més alta a les 14.42 hores del migdia amb 34,2 ºC a l’estació meteorològica de Borda Vidal, a tocar de la frontera. A la capital del país, durant un bon tram del dia es van arribar als 33 ºC amb un sol radiant. L’evolució de les temperatures a l’estació meteorològica de Roc Sant Pere indiquen que, en comparació amb les temperatures normals de la mitjana climàtica històrica dels darrers trenta anys al país per a l’època, Andorra va estar cinc graus per sobre del comú –fet que denota que s’hauria d’estar per sota dels 30ºC–. Arreu del país, la mitjana màxima als 1.500 metres va ser 28 ºC i al Pas de la Casa, de 18 ºC. Durant tota la setmana les temperatures han oscil·lat entre els 1,9 graus per sobre i els 3,8 graus, però entre dijous i divendres aquestes van augmentar 1,4 graus més. S’espera que per avui baixin 2,2 graus en comparació al dia anterior, i recuperin la línia de dijous. Paradoxalment, la temperatura inferior també va estar cinc graus per sota de la mitjana mínima de l’època, que ahir a la capital es va situar al voltant dels 19 ºC. A 1.500 metres van ser 13 ºC i al Pas de la Casa, 14 ºC.