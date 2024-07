L'OMS avala el sistema de salut andorrà

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una delegació de l'Organització Mundial de la Salut s'ha reunit aquest matí amb el ministeri de Salut, encapçalat per la ministra Helena Mas, per conèixer de primera mà l'estat de salut del sistema sanitari andorrà, sobretot pel que fa al pacte de salut i el pla integral de lluita per la salut mental i les addiccions. "El pacte de salut és molt complet i engloba a tota la societat", ha dit el director regional de l'OMS a Europa, Hans Kluge, que ha obert la porta a què les virtuts d'aquest pacte es puguin traslladar a altres països. Per a Kluge, un dels punts importants i que ha estat el focus de la presentació ha estat la prevenció en infants i joves. Precisament, el director regional considera que la millora de la salut mental en els joves és cabdal i, vinculant-ho amb el pla integral de salut mental, Kluge ha manifestat que "els reptes d'Andorra no són diferents dels de la resta de la regió", dels quals ha indicat que es comparteixen tant reptes com oportunitats.

Continuant amb la lluita per la salut mental, Kluge també ha posat en relleu que aquest involucri a tota la societat i ha recordat que l'economia és un altre aspecte que es ressent d'aquesta xacra, ja que l'absentisme escolar i laboral es veu afectada de ple amb aquest fenomen. El director regional de l'OMS ha estat acompanyat per Helena Mas, que s'ha mostrat molt satisfeta i ha ressaltat que en la reunió "s'ha reforçat els llaços de col·laboració i cooperació", a més d'establir-se el marc de treball conjunt per als següents anys. "El pla integral de salut mental pot servir de model per a altres països", ha indicat Mas.