Kluge i la comissió de sanitat aborden les recomanacions de l'OMS sobre el cànnabis

El director regional per a Europa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Herri P. Kluge, s’ha reunit aquest migdia amb els membres de la comissió legislativa de Sanitat en el marc de la visita de treball que està fent al Principat. Al llarg de la trobada, s’han plantejat diverses temàtiques relacionades amb la salut com és el cas dels recursos humans en l’àmbit sanitari i quins models es poden tenir en compte per aplicar-los a Andorra, especialment pel que fa a la retenció dels professionals país. A més, també s’ha tractat sobre quina és la posició de l’OMS pel que fa a l’ús mèdic del cànnabis i del CBD i quines recomanacions estableix per a la regulació i control d’aquestes dues substàncies.

Un altre dels punts destacats de la reunió ha estat la salut mental dels joves que s’ha vist agreujada al llarg dels darrers anys, més concretament, després de la pandèmia. En aquest àmbit, s’ha consultat als especialistes de l’OMS sobre experiències i models que s’apliquen a altres països per oferir la millor atenció possible als joves.

A la reunió hi han assistit, per part de la comissió legislativa de Sanitat, Núria Segués (vicepresidenta), Maria Àngels Aché, Meritxell Alcobé, Noemí Amador, Judith Casal, Pere Marsenyach, Carolina Puig i Gemma Riba. Per part de l’OMS, han acompanyat al director regional per a Europa, Josep Figueras (Observatori europeu dels sistemes de salut), Bettina Menne (Oficina europea per a la inversió i desenvolupament de la salut), Alihan Berdiyev (tècnic) i Marieke Verschuuren (consultora de la unitat de la digitalització de la sanitat).

Prèviament a la reunió, el síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina, han rebut Hans Herri P. Kluge en la seva arribada al Consell General i l’han acompanyat en una breu visita pel nou hemicicle.