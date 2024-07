Oberta una investigació per aclarir la mort dels cadells de gat

Nous moviments i noves reaccions entorn de la troballa dels gatons morts a Ciutat de Valls dimarts passat. Laika, la protectora d’animals, va denunciar ahir al matí a la policia la mort dels felins trobats en un cubell ple d’aigua en aquest barri d’Andorra la Vella. Sandrine Desruels, vicepresidenta de l’entitat, considera que estem davant d’un “cas clar de maltractament”. Amb la denúncia, Laika espera que s’investiguin els fets i es faci una autòpsia per determinar com van morir els gats. Desruels també demana evitar generar versions incertes: “Encara no sabem si han mort per mà d’algú.”

Una altra investigació que ja s’està duent a terme és la de l’àrea responsable d’animals domèstics del ministeri d’Agricultura i Ramaderia. Ahir, durant la roda de premsa de l’executiu, el ministre portaveu, Guillem Casal, va titllar els fets de “deplorables”. Casal va avançar que “s’està treballant conjuntament amb la policia per fer les indagacions pertinents”. El portaveu va assenyalar que una actuació criminal d’aquestes característiques es considera una “infracció molt greu”. Per la mort d’un animal causada per maltractament, l’autor del crim s’enfronta a una multa de 9.000 euros i dos anys de presó.

“S’està treballant conjuntament amb la policia per indagar uns fets deplorables”

Guillem Casal, Portaveu del Govern





Un dels activistes que van alertar Agricultura és Jaume Vilamajor, president l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA). Vilamajor no té dubtes que en el final tràgic dels gats hi ha intervingut algú –“això és segur”– i considera que cal endurir la llei que s’aplica contra els crims animals. “Per una infracció greu de maltractament et poden arribar a sancionar amb 6.000 euros, però s’ha de ser més contundent. Quan la gent vegi que pots acabar a la presó, que no es tracta d’una multa de 6.000 euros, aleshores la situació canviarà. No fa gaire van enxampar una persona amb el cap d’un cabirol. És a la presó? No. Ha matat el cabirol i s’ha emportat el cap a casa. Totes les lleis referents al maltractament animal s’han d’endurir molt més.”

“Ja va bé que hi hagi gats salvatges, però no podem humanitzar-los. Cal trucar al comú”

Jaume Vilamajor, President de l’ARPA





Vilamajor també alerta d’un problema creixent: les colònies de felins descontrolats i sense tractar. “La gent, per pena, els dona menjar i això és problemàtic. Cada vegada n’hi ha més. Cal tenir en compte que els gats poden arribar a aparellar-se tres o quatre vegades en un sol any i de cada gatada en poden néixer cinc o sis gatons. On ara hi ha dos gats n’hi acabarà havent vint.” El que cal fer –apunta el president de l’ARPA– és trucar al comú, que és l’administració competent per encarregar-se de tots aquests animals de carrer. El comú avisa les gateres i a partir d’aquí es gestiona una situació que, de vegades, pot causar insalubritat. “Ja va bé que hi ha gats salvatges perquè ajuden a eliminar una part dels rosegadors, però el que no podem fer és humanitzar-los. Cal trucar al comú des del principi.”