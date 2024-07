Salvatjada amb uns gatons

Una fotograia tremenda i un vídeo d’uns cadells de gat ofegats han circulat a través de les xarxes socials. S’hi veien tres cadells ofegats en un barril de plàstic. La imatge no ha tardat a fer-se viral i amb ella, especulacions per part del veïnat del barri de Ciutat de Valls, que conviu amb la problemàtica dels gats abandonats des de fa massa temps. La versió més versemblant explica que alguns veïns van veure arribar un jove amb una gàbia i una gata negra embarassada a l’interior. Segons el jove, la gata anava a parir a un dels horts propietat de Laika a prop de Ciutat de Valls, on havia d’estar vigilada.

Poques hores més tard, els mateixos veïns es van trobar la gata i els seus cadells alletant en una finestra rovellada i amb unes condicions infames a l’altura del número nou. Ràpidament, els veïns que hi eren van avisar la protectora Laika i el servei de circulació d’Andorra la Vella, des d’on asseguren que no en tenen constància. Des de Laika, però, esmenten que van deixar la gata i els seus cadells a l’hort designat, a tocar del rec del Solà, i mantenen que “més no podien fer”, ja que no hi havia lloc a la gatera i van considerar que l’animal es trobaria en bones condicions per tenir els cadells a la parcel·la on la van deixar.

Han passat tres dies i encara no se sap qui és el culpable de la mort dels cadells, però el veïnat del barri està molt cansat de les desenes de “colònies de gats” que afloren per tot Ciutat de Valls des de fa anys. Alguns asseguren que és per culpa de la baixa subvenció per a Laika de part de les administracions públiques, mentre que d’altres comenten que és culpa d’aquells veïns que alimenten cada dia els gats i això en facilita la reproducció.

Justament, l’especulació principal és que un o diversos veïns, farts del constant miol i brutícia dels gats durant tot el dia, han decidit posar remei a l’assumpte posant fi a la vida dels quatre cadells. Els banders tampoc es faran càrrec de la investigació, ja que ells només s’encarreguen d’animals salvatges i de gossos que són considerats perillosos.