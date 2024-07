Una trentena de persones en llista d'espera per complir arrest parcial a la presó

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El centre penitenciari de la Comella té actualment 72 interns dels quals 14 compleixen penes d'arrest parcial que comporten que han d'anar a dormir a la presó i encara hi ha una trentena de persones en llista d'espera per complir una sentència d'arrest parcial, segons ha exposat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell de ministres. El retard en el compliment d'aquestes penes de reclusió durant algunes hores s'arrossega des de fa mesos per la falta d'espais al centre penitenciari per acollir aquests condemnats, en alguns casos per conduir sota els efectes de l'alcohol.

Casal ha destacat que el ministeri de Justícia i Interior està adoptant mesures per solucionar aquestes mancances i una d'elles és dotar de més recursos humans al centre amb convocatòries de places com la que s'ha aprovat avui "per continuar reforçant la plantilla" que ara integren 63 penitenciaris incloent la direcció. El ministre ha anunciat que es contractaran cinc nous agents penitenciaris, quatre de places de nova creació i un per substituir una baixa per jubilació. La remuneració serà de 26.608,54 euros bruts a l'any distribuïts en 13 pagues i entraran a l'estructura bàsica amb el nivell C1 del cos. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 20 de setembre i Casal ha indicat que cap a la tardor es podrien produir les incorporacions al cos penitenciari en funció dels candidats que passin la selecció.

El ministre ha recalcat que Interior treballa a més en la reorganització d'espais a la Comella per poder habilitar més zones per acollir els condemnats a arrest nocturn. I ha assegurat que l'entrada dels nous agents ha de servir per poder garantir el sistema de torns i alleugerir la càrrega de treball dels penitenciaris i el nombre d'hores que estan fent per respondre a les necessitats de personal.

Guillem Casal ha assenyalat que no hi ha prevista més licitació de places d'agents de presons per aquest any i que s'estudia les que es podrien crear per a l'any vinent dins de la previsió d'incorporacions a tots els cossos especials que es planifica al pressupost del 2025.