Laika denuncia a la policia la mort dels gats

Laika, la protectora d’animals, ha denunciat aquest matí a la policia la mort dels felins trobats en un cubell ple d’aigua a Ciutat de Valls. Sandrine Desruels, treballadora de l’entitat, considera que estem davant d’un “cas clar de maltractament”. Amb la denúncia, Laika espera que s’investiguin els fets i es faci una autòpsia per determinar com van morir els gats. Desruels demana també no generar versions incertes: “No sabem si han mort per mà d’algú”.