Una noia ferida amb un ganivet i un home ferit amb una ampolla de vidre en l'agressió a Soldeu

La baralla que va portar ahir a la detenció de dues persones a Soldeu hauria estat en realitat una agressió d'una dona a l'exparella i una auto-lesió de la filla de la dona, segons les conclusions de la policia. El cos de seguretat ha informat avui que l'enfrontament ha comportat la detenció de la presumpta agressora de l'home, de 55 anys, que ha passat avui a disposició judicial.

Els agents del cos van ser alertats diumenge a les 23.41 hores pels bombers perquè havien estat requerits per atendre una persona a la via pública "amb diferents contusions i un tall important al cap, possiblement fruit d'una baralla", segons recull un comunicat. Els efectius del cos van parlar amb testimonis al carrer i van trobar un "rastre de sang" que els va portar a un domicili on s'hauria produït l'agressió i on els hi va obrir la porta una dona "amb una samarreta plena de taques de sang, així com a les mans i cara, i amb dos talls als dits polze i índex de la mà dreta".

El servei d'ordre exposa que la dona seria l'exparella del ferit, amb el qual compartia pis, i que haurien tingut una discussió "per un tema banal" que va acabar en agressió. La dona li hauria propinat "un cop al cap amb un objecte" que la policia sospita que seria una ampolla de vidre tot i que ella "no vol o no sap dir quin és", assenyala el cos, i remarca que en tot moment va tenir una actitud "molt incoherent en les seves explicacions, així com un estat de nervis important".

La policia va desplaçar agents a l'hospital per parlar amb el ferit i els sanitaris els van informar que hi havia una segona persona ferida ja que estaven atenent una jove "amb una ferida a l'abdomen de certa gravetat, que va precisar intervenció quirúrgica per una lesió causada per un objecte punxant". La noia és filla de la presumpta agressora i segons la investigació va tenir un enfrontament amb la mare després que aquesta colpegés l'exparella i la jove es va causar la lesió "presumiblement amb un ganivet, i se l'hauria auto-infligit la víctima", assegura el comunicat. La policia recalca que "no queda massa clar com es realitzen" les lesions i que tots els actors implicats en la baralla "donen explicacions incoherents i no volen dir com s'han desenvolupat els fets".

Els agents van detenir inicialment la dona i l'home, també de 55 anys, tot i que l'arrestat va ser alliberat a les dependències policials ahir després de la investigació de la policia.