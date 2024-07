Un detingut per una baralla amb arma blanca a Soldeu

La policia va informar ahir que la mitjanit de diumenge a dilluns va detenir dues persones implicades en una baralla amb arma blanca que es va produir en un domicili de Soldeu, a Canillo. La parella detinguda són dos residents temporals, segons fonts policials, però un dels dos arrestats va ser alliberat hores més tard mentre que l’altre continuava en dependències policials al vespre. El cos d’ordre va declinar facilitar cap més informació amb relació als fets, indicant que la investigació continuava oberta.

D’altra banda, el cos d’ordre va difondre un comunicat de premsa amb detalls de les cinc detencions que ha comptabilitzat durant el cap de setmana per delictes contra la salut pública, la integritat física i la seguretat del trànsit. La primera va tenir lloc divendres, a les 13.30 hores a la frontera del riu Runer, on es va detenir un home no resident de 51 anys per possessió de 2,35 grams de cocaïna. Intentava introduir la droga al país. Un altre home, resident de 36 anys, va ser detingut dissabte a les 6.15 hores en una escala d’un edifici d’Andorra la Vella també per possessió de la mateixa droga, cocaïna. En aquest cas de 0,5 grams. Aquests dos casos atempten contra la salut pública.

Paral·lelament, el cos de policia es va haver de desplaçar a les 23.22 hores de divendres a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell després de l’activació d’un codi lila. Segons expliquen, la víctima hauria patit una agressió per part de la seva parella, un home resident de 35 anys. El treball de les autoritats va permetre la detenció de l’agressor a les 23.59 hores en un bar de la parròquia de la Massana.

A més, el comunicat del cos de policia explicava que durant el cap de setmana havien controlat dues persones per delictes contra la seguretat en el trànsit. Es tracta de dos conductors als quals es va practicar la prova d’alcoholèmia i que superaven la taxa permesa. Un dels conductors amb una taxa d’1,95 grams per litre de sang i l’altre amb 1,34 grams per litre de sang. Per tant, superaven el límit de la infracció penal i els agents van procedir a la detenció.