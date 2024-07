Luis Iberico serà el nou ambaixador de Perú per Andorra i Espanya

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha nombrat a Luis Iberico com a nou ambaixador de Perú per Andorra i Espanya, en substitució de Walter Gutiérrez. La data en què assumirà les seves funcions diplomàtiques serà fixada mitjançant una resolució ministerial. Un dels primers reptes que Iberico haurà d'afrontar serà la situació que alguns treballadors peruans estan vivint al país, on s'han trobat condicions laborals diferents a les firmades i on estan sofrint explotació.

Luis Iberico va ser congressista en quatre ocasions i és militant del partit conservador Alianza para el Progreso.