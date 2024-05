Les multes pels abusos a treballadors peruans sumen més de 100.000 euros

De cordial i molt positiva va qualificar el portaveu de l’executiu la trobada amb els representants diplomàtics del Perú, els quals es van trobar amb el secretari d’Estat d’Economia i Treball, Jordi Puy, el d’Interior, Joan León, i amb els directors d’Immigració, Afers Socials, Afers Consulars i de la policia. Representants de totes les àrees de l’administració central implicades en aquest afer i que van emplaçar-se amb les autoritats peruanes a fer un treball conjunt per “esbrinar el que ha passat” i els “possibles incompliments” que han derivat en les irregularitats que es venen fent públiques des de fa mesos. Casal va reiterar que “el Govern està molt a sobre d’aquesta situació”, que “no ens agrada que aquestes situacions es produeixin al nostre país”, i va apuntar que també s’havia informat els representants peruans que el Govern eliminarà la figura del treballador desplaçat en una futura llei per tallar definitivament aquestes pràctiques.

EL COL·LECTIU DE RESIDENTS RECLAMA A LES AUTORITATS "QUE AIXÒ NO QUEDI AQUÍ"

L’associació de residents del Perú a Andorra també es va reunir amb els representants consulars del seu país d’origen. Els van exposar els detalls dels diferents casos que els han denunciat compatriotes i també que encara hi ha una desena d’abandonats perquè l’empresa que els va portar no els ha donat feina. Ara estan a la Seu pagant-se ells mateixos un allotjament. L’entitat valora positivament l’interès mostrat per les autoritats peruanes, però els van reclamar que “això no quedi aquí” i que es prenguin les mesures perquè aquestes situacions no es repeteixin, també fent-hi front des del país d’origen. L’entitat insiteix que “hi ha indicis de tràfic de persones”.