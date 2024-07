Marsol no veu inconvenient en estendre l'obligació de declarar els béns als alts càrrecs

El Govern no veu inconvenient en en el fet que l'obligació de declarar els béns es faci extensiva als alts càrrecs executius. Aquesta, de fet, ha estat una de les principals recomanacions que el Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO) del Consell d'Europa ha fet al Principat mitjançant un informe publicat aquest dimecres.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha manifestat que, un cop fet públic el document, ara tocarà analitzar-lo, valorar-lo i fer els informes pertinents per determinar si és necessari introduir modificacions en la legislació per superar l'avaluació de l'organisme.

L'informe inclou fins a 23 recomanacions, 14 adreçades a l'administració general i 9 al cos de policia, i deixa de marge al Principat fins a finals del 2025 per abordar-les. Tot i això, Marsol també ha volgut ressaltar que el GRECO valora de forma positiva altres punts com ara els avenços en la lluita contra la corrupció; l’adopció del Codi de conducta per als membres del Govern i alts càrrecs o els avenços en matèria de transparència.

Així, la ministra ha apuntat que des de l'executiu s'està a favor de les recomanacions que proposa el GRECO, tot i que ha demanat temps per poder estudiar el document al detall i implementar modificacions.