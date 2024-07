El GRECO demana dotar a la Fiscalia de més recursos contra la corrupció

El GRECO ha publicat un informe que avalua l'eficàcia del marc existent a Andorra per prevenir la corrupció entre les persones que ocupen altes funcions executives (membres del Govern i alts càrrecs, personal de relació especial i directors, d'ara endavant, "PAFE") i els membres del cos de policia. El seu objectiu llegeix l'informe, "és fomentar la reflexió al país sobre els mitjans per reforçar la transparència, la integritat i la responsabilitat en la vida pública".

A l'informe, el GRECO destaca molts deures pendents. Entre ells, demanen que la Fiscalia tingui més recursos per perseguir els delictes de corrupció en què estiguin implicades persones amb altes funcions executives, així com que les declaracions de béns de les persones que ocupen altes funcions executives siguin objecte d'un control regular i minuciós, amb sancions efectives, proporcionades i dissuasives en cas d'incompliment. A més, es demana que les declaracions siguin públiques.

També sobre la corrupció, el text remarca que "Andorra no disposa d'un document general dedicat a la política pública de lluita contra la corrupció". Per consegüent, el GRECO destaca que caldria "desenvolupar una estratègia coordinada per promoure la integritat de les PAFE sobre la base d'una anàlisi de riscos". A banda de dotar de recursos humans i econòmics una "Unitat de Prevenció i de Lluita contra la Corrupció".

Pel que respecta a les forces i cossos de seguretat, el GRECO demana que es posi fi a la pràctica de pagar les multes directament als agents de policia en efectiu. L'òrgan europeu també demana que es dugui a terme una avaluació exhaustiva dels riscs de corrupció en les àrees i activitats policials, "amb la finalitat d'identificar els problemes i tendències emergents i dissenyar una estratègia d'integritat i de lluita contra la corrupció per a la policia". Així com adoptar un enfocament més "proactiu" per detectar els delictes comesos pels membres de la policia, posant en marxa una unitat central encarregada de la supervisió i les investigacions internes.

Valoració de Govern

Govern ha valorat positivament l'informe del GRECO i ha celebrat que l'entitat aprovi l'adopció del Codi de conducta per als membres del Govern i alts càrrecs i la transparència en el nomenament del conjunt dels membres del Govern.