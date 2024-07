Concòrdia no signarà el Pacte d’Estat de Salut

El grup parlamentari de Concòrdia no formarà part, per ara, del Pacte d’Estat de Salut. La formació ha decidit fer un pas al costat després de converses internes i amb la ministra Helena Mas, a qui se li han exposat els neguits respecte d’aquest pacte.

Les conselleres generals Núria Segués i Maria Àngels Aché han explicat, en roda de premsa, que tot i compartir la filosofia general del document, falten polítiques més concretes per assolir els objectius que es plantegen. Els arguments per justificar aquest posicionament són diversos. En primer lloc, la preocupació per la manca d’un debat profund i una reflexió col·lectiva sobre el model sanitari que es vol construir, tant a curt com a llarg termini.

En segon lloc, la poca concreció del document, força genèric i amb una manca tant d’estratègies com d’accions. Conté quatre grans blocs que representen uns objectius, que si bé són molt ambiciosos i necessaris, no es concreta aquelles accions que es volen desenvolupar i la manera com fer-ho.

En tercer lloc, l’absència d’un full de ruta clar, amb el detall per implementar tots els objectius. Des de Concòrdia troben a faltar una planificació que expliqui les prioritats i els recursos humans, financers i materials que es necessitaran per assolir aquests objectius. A més, tampoc s’estableix cap sistema d’avaluació, que permeti fer ajustaments segons les necessitats. Finalment, el rol que atorgava el pacte d’estat als grups parlamentaris era limitat i poc proactiu, sense un calendari de treball clar.

Amb tot, el grup parlamentari ha volgut deixar clar que continuarà treballant i vetllant per garantir que les lleis en matèria sanitària responguin a les necessitats reals dels col·lectius. Per això deixa la porta oberta a mantenir un diàleg de cara al futur, sent receptius a col·laborar en totes aquelles idees que estiguin alineades amb les de Concòrdia i amb l’objectiu comú de millorar el sistema sanitari.