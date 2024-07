Concòrdia pregunta sobre la suspensió del concert de David Guetta

Concòrdia ha entrat una demanda d'informació sobre l’anul·lació del concert que David Guetta havia d’oferir aquest diumenge, en el marc de l’Andorra Mountain Music, el grup parlamentari ho ha fet per conèixer el detall del contracte i si els protocols d’actuació han estat els adequats, tenint en compte les condicions meteorològiques que finalment es van donar. Ho han anunciat aquest matí en la roda de premsa sobre el pacte de Salut. El president del grup, Cerni Escalé, entén que ni l’organització, ni l’artista ni el Govern estan contents amb la decisió, ja que “és un atractiu que Andorra perd”, i que té un doble impacte. D’una banda, el reputacional i d’imatge, i de l’altre el pressupostari, si finalment l’assegurança no acaba assistint el cost. Concòrdia no descarta demanar, a través de la comissió d’Economia, la compareixença de qui consideri l’executiu.