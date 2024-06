El personal del SAAS fa entre un 10% i un 20% més d'hores que els sanitaris catalans

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi de les condicions laborals dels sanitaris a Andorra i Catalunya mostra que el personal del SAAS treballa entre un 10% i un 20% més hores anuals que el personal de l'Institut Català de la Salut (ICS), segons un informe elaborat per la parapública andorrana que ha fet públic el comitè d'empresa del SAAS. Les conclusions les van conèixer el passat dimecres amb la comparativa entre el nou conveni col·lectiu de l'ICS, aprovat el gener, i l'actual conveni del SAAS que es va exposar en la reunió de la direcció i la representació dels treballadors.

El comitè destaca s'ha perdut competitivitat salarial, degut als importants augments de salari de l'ICS, en base a l'informe. En la mateixa línia, el comitè denúncia que l'informa mostra que els complements relatius per treball en dies festius o de nocturnitat són més avantatjosos a Catalunya, i que a l'I.C.S mantenen 14 pagues anuals fixes i un altra per assoliment d'objectius i certes retribucions de complement salarial.

Els representants dels treballadors del SAAS destaquen que en la reunió, la direcció es va mostrar molesta per la demanda judicial presentada contra la proposta de conveni del passat mes de novembre perquè no inclou la recuperació de les Directives per Objectius (DPO). El comitè d'empresa creu que estan legitimats per mostrar el seu desacord amb les decisions de la direcció degut a la no inclusió, a l'actual conveni, tant el desbloqueig del pla de carrera, com la recuperació de les PDO. En aquest sentit, denúncien que als membres de l'anterior comitè no se'ls hi va donar l'opció a demanar recuperar les dues opcions. També lamenten que la proposta presentada pels representants dels treballadors, respecte la recuperació de les directives per objectius, fós desestimada, obligant a renegociar-la amb el proper conveni.

El passat 30 de maig, l'assamblea general convocada pel comitè d'empresa, va vota a favor de presentar una demanda col·lectiva contra el Govern i el SAAS per 362 vots a favor.

El comitè ha anunciat que es preparen per iniciar les negociacions pel nou conveni, que s'haurien d'iniciar al darrer semestre del 2024, amb l'objectiu d'aconseguir un conveni equiparable al dels països veïns.