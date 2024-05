Els sanitaris reclamaran rebre les primes per objectius

El comitè d’empresa del SAAS presentarà una demanda col·lectiva voluntària contra el Govern i el SAAS per recuperar i cobrar les DPO o primes per objectius. Així es va decidir ahir en una assemblea dels treballadors sanitaris en què van participar 130 treballadors que van equivaldre a més de 400 vots delegats, segons va apuntar Miguel Rey, president del comitè d’empresa. Als assistents se’ls van plantejar dues preguntes: si volien presentar la demanda col·lectiva per recuperar les DPO i si encara donaven suport al comitè d’empresa.

A la primera pregunta el sí va guanyar de forma aclaparadora, amb “380 vots a favor, 30 abstencions i 20 en contra”, segons va explicar Rey a la sortida de la reunió. Un cop decidit que es demandarà, el següent pas serà veure quants treballadors se sumen a la reclamació. Rey va apuntar que, tot i la majoria absoluta del sí, el vot d’ahir no era vinculant i que dependrà de cada sanitari escollir si se suma a la querella. Per fer-ho, el comitè d’empresa enviarà un formulari a tots els treballadors i “quan tinguem cert nombre de persones” presentaran la demanda, va esclarir el president del comitè d’empresa.

La sala d’actes de l’hospital plena per la reunió d’ahir.Fernando Galindo

El malestar dels professionals sanitaris amb les DPO deriva del fet que a Andorra es van implantar l’any 2008 i es van cobrar fins al 2011, moment en el qual es van deixar de pagar, però els professionals sanitaris consideren que amb la llei que es va implantar el 2022 ja s’haurien d’haver recuperat amb l’antic conveni col·lectiu. Per tant, faran pressió amb la demanda col·lectiva perquè les primes per objectius es recuperin en el següent conveni, així com per cobrar els diners amb caràcter retroactiu, va dir Rey.

L’assemblea d’ahir va donar més força al comitè d’empresa. A la segona pregunta que es va formular als treballadors sobre si donaven suport al comitè, format majoritàriament per membres de l’USdA, va tornar a arrasar el sí, que es va imposar amb “380 vots a favor, 20 abstencions i 12 en contra”, també segons les dades de Rey. “El comitè d’empresa està encara més recolzat que abans i això ens dona força per continuar la lluita”, va celebrar Rey, que va admetre que no s’esperava l’alta participació d’ahir i que en un principi comptava que a la reunió hi assistirien “20 o 30 persones”, en lloc del centenar que van ocupar la sala d’actes de l’hospital.