L’estudi de càrrega força la Massana a limitar la construcció

El consell de comú de la Massana va aprovar ahir al matí establir un sistema de quotes a la construcció. La màxima superfície autoritzable cada any serà de 22.548 metres quadrats. Per calcular aquesta xifra, s’ha tingut en compte la mitjana de sostre construït entre el 2000 i el 2022. “No hi ha cap precedent d’una mesura com aquesta”, va afirmar la cònsol major, Eva Sansa, conscient que la decisió serà un punt d’inflexió en la política urbanística al conjunt del país. La mesura vol evitar, en definitiva, que la sobreexplotació del sòl sobrepassi la capacitat de càrrega màxima de les infraestructures de la parròquia.

“[...] Tenim el convenciment que es tracta d’un sistema de futur” Eva Sansa, Cònsol major

El decret entrarà en vigor un cop s’hagi publicat al BOPA i es computaran els projectes presentats des del gener. Així, dels metres quadrats autoritzats ja s’han esgotat dues terceres parts, ja que només en queden per assignar 7.837. El repartiment de la superfície per quarts es calcularà proporcionalment a la superfície de terreny consolidat –i, per tant, edificable– que hi hagi a cada poble. Així, a l’Aldosa encara podran construir-se 3.364 metres quadrats, a la Massana, 3.105, i a Erts, 1.368. A Anyós, Sispony, Arinsal i Pal ja s’ha exhaurit la quota.

“S’han vulnerat els nostres drets com a consellers de la minoria” Guillem Forné, Conseller de la minoria

La mesura té un caràcter temporal. Tot i això, Sansa no descarta que esdevingui la norma a partir d’ara. “Considerem que aquest sistema serà molt eficaç per frenar la construcció durant el període de revisió del POUP i de reforçament de les infraestructures hídriques. Però també tenim el convenciment que es tracta d’un sistema de futur, que es mantindrà per controlar de forma eficient i planificada el creixement de la parròquia”, va remarcar.

“[...] Va en la línia de coadjuvar en les polítiques de creixement sostenible” Xavier Espot, Cap de Govern

Com s’assignaran els metres quadrats als privats? Per estricte ordre d’entrada al servei de Tràmits del comú. Si la sol·licitud de llicència de construcció no ha estat acceptada perquè s’ha esgotat la quota, quedarà automàticament en llista d’espera fins a l’any vinent.

La minoria va demanar d’impugnar aquest punt, introduït a última hora en l’ordre del dia, perquè va rebre la documentació dijous al vespre. “Estem d’acord amb el fons de la mesura, però no amb la forma. S’han vulnerat els nostres drets com a consellers de la minoria”, va lamentar Guillem Forné. El conseller, a més, va apuntar que una mesura com aquesta hauria de preveure excepcions per a la construcció d’habitatges per a ús propi. Sobre aquest punt, Sansa va respondre-li que “jurídicament no és possible”. En la roda de premsa posterior al consell Forné va assegurar que no descarta elevar una queixa a instàncies superiors i va sentenciar: “Els metres quadrats seran absorbits pels que ja coneixem.”

El cap de Govern, Xavier Espot, va considerar encertat el sistema de quotes a la construcció en declaracions al Diari: “Ho celebro perquè penso que és una decisió valenta i que va en la línia de coadjuvar en les polítiques de creixement sostenible que porta a terme el Govern. Una vegada més, el que crec que demostrem és que els socis de Govern, que són Demòcrates i Ciutadans Compromesos, no ens limitem a les paraules i passem als fets.”