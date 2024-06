El comú compra terrenys a Escàs i Pal per construir-hi aparcaments

El comú comprarà terrenys a Pal i Escàs per construir-hi aparcaments. A Pal, la corporació ha arribat a un acord amb diversos propietaris per adquirir quatre parcel·les prop de la plaça del Poble. La superfície que sumen és de 1.259,79 metres quadrats i s’han comprat per 1.212.180 euros. A Escàs, el comú passarà a ser el titular de tres terrenys a la carretera dels Plans, prop del pont de les Claperes. En aquest cas la superfície total és de 2.171,79 metres quadrats i, el preu, d’1.900.026 euros.

El motiu principal de la compra és que el comú vol ampliar el nombre d’aparcaments situats en terreny propi. D’aquesta manera, va argumentar la cònsol major, Eva Sansa, la corporació s’estalviarà eventuals problemes de manca de zones d’estacionament, ja que el propietari d’una parcel·la arrendada al comú sempre pot decidir no prorrogar el contracte. L’aparcament de Pal també podrà utilitzar-se, per exemple, per organitzar-hi activitats de la festa major. A Escàs el comú estudiarà si és possible construir-hi un pàrquing cobert i adequar la part de dalt com a plaça pública equipada amb un parc infantil, un pipican i un punt de recollida de residus. D’altra banda, la cònsol va anunciar que també es faran inversions en aparcaments a Anyós i l’Aldosa.

Les adquisicions es finançaran amb una part dels diners que el comú va obtenir de la venda de dos blocs de l’edifici Ribasol d’Arinsal. El Govern va comprar els immobles, on construirà pisos de lloguer a preu assequible, per 5,5 milions d’euros.

En la sessió també van aprovar-se noves inversions per reforçar la xarxa de subministrament d’aigua potable. Una partida de 650.000 euros permetrà fer la connexió del dipòsit de Xixerella amb el tram de xarxa entre Pal i Erts. Una altra dotació, en aquest cas de 258.000 euros, servirà per finançar la construcció d’una estació de filtració de les aigües procedents del riu Pollós i el riu de les Fonts, a més de l’execució d’un sondeig al davant de la caserna de bombers per estudiar la viabilitat d’una captació d’aigua freàtica. Les inversions s’emmarquen en el pla de millora de les infraestructures hídriques.

Un altre dels punts aprovats en el ple del consell va ser un suplement de crèdit per fer front a l’esllavissada de l’abril a l’entrada de les urbanitzacions del Bosquet i el Cortalet. Els treballs d’emergència de refacció i estabilització del tram afectat pugen a 726.000 euros.

D’entre la vintena de punts tractats en el ple del consell, també cal destacar l’aprovació, de manera definitiva, de la modificació del POUP per regular el color dels panells solars, que hauran de ser negres en la totalitat de la seva superfície, ja sigui a les cobertes, solars, finques o terrenys. La mesura vol reduir-ne l’impacte visual.