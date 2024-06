Incoherències en el relat de les treballadores de la CASS i Montaner

Fulls de cotitzacions erronis. Aquest és l’epicentre d’una qüestió que situa el focus sobre una altra figura que no és Montaner. La líder d’AE, aleshores a Terceravia, va explicar que va acudir presencialment el 2020 a la CASS per demanar els fulls de cotització del seu partit de cara a fer el tancament comptable de la formació parlamentària, però li van donar els del seu anterior, Liberals, en què apareixia el sou de Costa. “Un error humà”, per a la consellera general, que va manifestar que se’n va adonar quan des de l’empresa que els feia la comptabilitat van avisar-la de l’equivocació. En notificar-ho a la CASS, li van dir que destruís els documents –un fet que va fer “físicament i digitalment”, va dir–. El fiscal, paral·lelament, va manifestar que quedava “clar” que la destrucció es va fer “tard”. La líder d’AE tenia tres còpies dels documents.

En el judici, abans de cloure el torn del matí, van participar tres testimonis d’empleades de la parapública, que només van parlar d’un enviament per correu. De fet, la primera que va parlar a la sala va ser qui va agafar el telèfon a Montaner quan aquesta va trucar dient-li de destruir el document. El més rocambolesc de la situació és que totes dues van apuntar cap a la tercera com a responsable de facilitar involuntàriament els documents. I no només ella, sinó que la mateixa direcció de la CASS així ho va indicar, però la dona al judici va negar la major. Un informe de la parapública sobreimpressionat a la pantalla de la sala magna de Batllia demostrava com a aquesta empleada se li havia obert un expedient disciplinari per haver enviat el correu amb els fulls de cotització erronis. A preguntes del ministeri fiscal, l’assalariada va negar haver sigut ella la responsable malgrat no haver fet cap al·legació per contradir l’informe de la parapública.

EL GRUP PARLAMENTARI D'AE DEPÈN DE LA INHABILITACIÓ DE LA CONSELLERA

Cara o creu en el judici no només per a Carine Montaner, sinó també per a la conservació del grup parlamentari d’Andorra Endavant. Tal com va explicar ahir el síndic general Carles Ensenyat, si es condemna la consellera general amb una inhabilitació inferior al temps que queda de legislatura –uns tres anys–, ningú podria substituir-la i la formació perdria el grup. En canvi, si aquesta és superior, Montaner podria ser reemplaçada. Cal recordar que fiscalia li demana dos anys d’inhabilitació, un fet que, en cas d’ocórrer, posicionaria Noemí Amador i Marc Monteagudo com a consellers no adscrits.