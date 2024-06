Montaner té l’aval del reglament del Consell

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El judici es va fer a Batllia, però tot, gairebé exclusivament tot, transportava al Consell General. I, potser, la clau de tota l’acusació contra Carine Montaner es troba entre les línies del reglament de la casa de la sobirania andorrana i la temporalitat dels fets. La primera jornada del judici contra Montaner per presumpta revelació de secrets del sou de Ferran Costa va començar a primera hora del matí amb les declaracions de la processada i l’exliberal, per uns fets que suposadament van tenir lloc el juny del 2020. Dies més tard, el 17 de juny d’aquell any, la junta de presidents –inclòs el president parlamenari dels Liberals d’aleshores, el mateix Costa– acorden per unanimitat fer públics els sous dels parlamentaris a través de la llei de transparència, que entraria en vigor el desembre del 2021. La querella del liberal contra Montaner s’interposa el gener del 2022. Però un matís dels magistrats de la sala pot fer canviar el transcurs del judici: l’article 142, i el seu apartat c, manifesta que “s’ha de fer públic, en aplicació del principi de transparència, les obligacions pròpies dels consellers generals, i també les retribucions, per tots els conceptes, que perceben”. L’article, però, està en vigor des del 7 de febrer del 2019, un any i quatre mesos abans de l’acord de la junta de presidents i previ, també, al suposat delicte de Montaner.