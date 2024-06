Naudi proposa multes i presó pel mal ús de la Intel·ligència Artificial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC), Carles Naudi, s'ha mostrat preocupat pel mal ús de la Intel·ligència Artificial i ha proposat regular aquests delictes en la intervenció que ha fet al Debat d'Orientació Política. Naudi ha remarcat que "no és admissible" que es faci servir aquesta tecnologia per falsificar i vulnerar drets d'autor i per atacar col·lectius vulnerables com els menors en aspectes com la pornografia. I ha demanat que modifiqui el Codi Penal per tipificar aquests delictes i que es fixin multes i penes de presó si cal per a qui cometi aquestes infraccions.

Carles Naudi ha defensat accions per mantenir els nivells de seguretat que sempre han caracteritzat al Principat i ha reclamat que s'apliquin expulsions obligatòries per als immigrants que cometin delictes greus com ara violacions. El líder de CC ha assegurat en referència a aquests infractors que "no tenim perquè tenir-los entre nosaltres, ja en som prous i no tenim perquè pagar-los" l'estada a la presó i ha insistit que les persones que "no respecten els nostres valors no tenen cabuda entre nosaltres".

Naudi ha fet referència als beneficis que ha aportat en tots els àmbits la inversió estrangera en els últims anys i a la necessitat de marcar ara nous nivells de control i ha apel·lat a la participació del sector privat en les polítiques d'habitatge "i si pot ser que no li costi diners al Govern". El president d'un dels grups que dona suport a l'executiu ha defensat les polítiques que lidera Xavier Espot i les mesures proposades per fer sostenible el creixement del país.