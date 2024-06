Espot apunta als comuns

La volta pública del cap de Govern va arribar ahir al Consell General, la primera etapa abans d’ascendir els dos ports de muntanya d’avui i demà. El tram d’ahir, planer i sense sobresalts, li facilitava estar al tete de la course a través d’un soliloqui que va durar prop de dues hores. Aquesta sobreexposició pública del darrer mes amb visites a totes les parròquies, inclosa la nit anterior a la capital en l’última reunió de poble sobre l’acord d’associació amb la UE que va sobrepassar l’hora i mitja preestablerta, no li va passar factura. Amb un discurs mesurat, sense grans novetats envers les calendaritzacions del full de ruta de l’executiu en les línies mestres de la legislatura, el líder demòcrata va sortir al faristol dels parlamentaris amb un clar missatge cap als comuns en dos dels grans fronts oberts del país: l’habitatge i el creixement.

“Els comuns tenen un paper fonamental en les polítiques urbanístiques d’Andorra” Xavier Espot, Cap de Govern

“Els comuns tenen un paper fonamental en les polítiques urbanístiques, així que aprofito l’ocasió per esperonar-los a ser copartícips en la resolució dels problemes de l’habitatge i del creixement sostenible”, va comentar Espot, situant la revisió de la Llei d’ordenament general del territori i urbanisme com l’element per desenvolupar un “urbanisme perdurable”. Pel que fa a les polítiques d’habitatge, el cap de Govern va fer una crida als comuns a “facilitar-nos les dades necessàries que ens permetran afinar i fer polítiques més efectives”, amb referència als estudis de càrrega, perquè “les promocions d’habitatge de lloguer a preu assequible –tant en l’àmbit públic com en el privat– no poden quedar només condicionades a la bona voluntat del comú de torn a l’hora de cedir terrenys”. Precisament en aquest apartat, i per facilitar l’emancipació dels joves, es va anunciar la mesura que els més joves puguin acollir-se al parc públic d’habitatge sempre que acreditin que destinen més d’un trenta per cent dels ingressos al lloguer. El líder demòcrata va recordar “la lleialtat i la col·laboració” dels comuns durant l’època de la covid-19 i va tornar-la i els va fer corresponsables en la gestió de l’aigua, la creació d’una autoritat nacional del transport, la transformació digital i la creació de l’agència tributària única.

En el seu discurs, que va començar amb la voluntat de dotar la triple jornada del debat d’orientació política d’un to constructiu, va refermar el paquet de mesures que es van anunciar en el pla de xoc per l’habitatge –que concernien des d’aspectes de la inversió estrangera fins a l’exoneració de l’impost de transmissions patrimonials– amb un matís especial en les dues més polèmiques: la cessió de pisos buits i la revocació de llicències turístiques. “Mantindrem una actitud oberta per si cal incorporar salvaguardes que infonguin tranquil·litat a les persones o als sectors concernits, sempre que no desvirtuïn l’eficàcia d’aquestes propostes”, va comentar el líder demòcrata. Continuant amb el turisme, va prometre reforçar els controls en l’aplicació i el funcionament de la taxa turística i la implantació d’una vinyeta excursionista.

Dins la bossa de les grans preocupacions, Espot va introduir l’acord d’associació amb la UE com el tercer gran tema –tots tres van ocupar més d’un terç de l’hora i 45 minuts que va durar el parlament. “No és el resultat d’un caprici i és el millor camí possible per assegurar la prosperitat en el futur”, va comentar el demòcrata, que confia en el full de ruta de validació del text de l’acord d’associació per part del nou Parlament Europeu i del Consell de la UE per a final d’any. A més, va llançar un dard a les declaracions de fa uns dies del president de l’EFA, Daniel Armengol –en què posava en dubte la futura competitivitat de les empreses andorranes en el mercat interior–, vinculant la nova relació amb la Unió Europea amb la millora en competitivitat de les empreses “per les perspectives d’internacionalització” que tindran.

Tancat aquest gran bloc, el discurs va transitar per les diferents carteres ministerials. “Els pilars bàsics d’un Estat del benestar són l’educació, la salut i les polítiques socials”, va dir Espot. Així doncs, en primer lloc i quant a l’educació, es va informar que des del ministeri s’estan definint les accions de l’ecosistema tecnològic escolar, com ara la implantació dels iPads a segona ensenyança. El demòcrata va ressaltar com de “crucial” és “vetllar per una xarxa pública d’escoles cohesionada”. En segon terme, i pel que fa a salut, el cap de Govern va fer una crida al consens a la més de cinquantena d’actors implicats en el pacte de salut per a la “qualitat, eficiència i sostenibilitat” del sistema sanitari, amb una menció especial a la salut mental i el compromís de tenir en tres mesos l’estratègia nacional de prevenció del suïcidi. En l’últim lloc d’aquesta tríada, i en relació amb les polítiques socials, el cap de Govern es va mostrar molt contundent amb la dilació en el temps de la reforma de les pensions, la qual “no es pot demorar més”, i va remarcar la voluntat de tenir un paper actiu per part de l’executiu. Dins d’aquesta carpeta també s’inclouria el tractament penal de l’avortament, del qual Govern reconeix que ha de fer equilibris entre la protecció dels drets sexuals i reproductius de les dones i el manteniment del Coprincipat, “dos objectius als quals no estem disposats a renunciar”.

Tanmateix, dos altres temes importants fan referència a les carteres de les ministres Molné i Bonell. Per una banda, el pla de xoc per agilitzar la justícia ha cobert ja vuit de les 25 places previstes, i pel que fa a les altres 17 hi ha una convocatòria en procés. Per altra banda, es vol convèncer el comú de situar el museu nacional davant l’edifici de Govern.

PUNTS CLAU

1. ELS JOVES PODRAN ENTRAR AL PARC PÚBLIC

Per facilitar l’emancipació dels joves, aquells que acreditin que destinen més d’un 30% dels ingressos al lloguer podran accedir al parc públic d’habitatge.

2. SALVAGUARDES A LA CESSIÓ DE PISOS BUITS

Tot i defensar la cessió de pisos buits, Espot va recordar que, “si cal”, s’incorporaran salvaguardes per “infondre tranquil·litat” sense desvirtuar la mesura.

3. MÉS REFORÇ I CONTROLS AL TURISME

L’executiu vol reforçar els controls a l’aplicació de la taxa turística i implementar una vinyeta per als excursionistes en vehicle privat o en autobús.

4. PREVISIÓ DE VALIDACIÓ DEL TEXT AMB LA UE

Espot confia en el full de ruta de validació del text de l’acord d’associació per part del nou Parlament Europeu i del Consell de la UE per a final d’any.

5. EL PAPER DE LA TECNOLOGIA DINS LES AULES

Des del ministeri d’Educació s’estan definint les accions de l’ecosistema tecnològic escolar, com ara la implantació dels iPads a segona ensenyança.

6. TRACTAMENT PENAL DE L’AVORTAMENT

Govern ha de fer equilibris entre la protecció dels drets reproductius de les dones i el manteniment del Coprincipat, “dos objectius als quals no renunciarem”.

7. CRIDA AL CONSENS PEL PACTE DE SALUT

Espot va demanar consens a la més de cinquantena d’actors implicats del pacte de salut per a la “qualitat, eficiència i sostenibilitat” del sistema sanitari.

8. JUSTÍCIA HA COBERT UN TERÇ DE LES PLACES

El pla de xoc per agilitzar la justícia ha cobert ja vuit de les 25 places previstes, i pel que fa a les altres 17 hi ha una convocatòria en procés.

9. CELERITAT PER A LA REFORMA DE LES PENSIONS

Espot va expressar que “no podem demorar més” la reforma de les pensions i va remarcar la voluntat de tenir un paper actiu per part de l’executiu.

10. ES VOL EL MUSEU NACIONAL DAVANT DE GOVERN

L’executiu vol convèncer el comú per ubicar el museu nacional d’Andorra “en un lloc cèntric i accessible”, com és la parcel·la de davant de Govern.