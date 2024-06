Montaner acusa al Govern d’aplacar “la gangrena” de l’habitatge amb “pedaços”

detail.info.publicated Gerard Mur detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Carine Montaner ha reconegut un “tarannà constructiu” entre els grups a l’inici de la legislatura, però ha assegurat que no s'ha mantingut i ha retret un “canvi de rumb” al Govern en matèria d’habitatge. Per a la presidenta del grup parlamentari d'Andorra Endavant, l’actuació de l’executiu ha consistit en una política de “pedaços” que “ens ha conduït a la gangrena actual”. La consellera considera que la Taula de l’Habitatge s’ha convertit en “un no-res” per culpa dels “anuncis unilaterals” del Govern, segons ha manifestat al Consell General en el marc del Debat d'Orientació Política.

Per resoldre aquesta problemàtica, Montaner ha apuntat que cal disposar de dades, “sense dades difícilment podem actuar”, ha incidit, i ha proposat una mesura “essencial”: l’exempció fiscal dels propietaris durant els tres anys de pròrroga. “Tenim el temps per posar en marxa accions concretes reals”, ha expressat Montaner, que demana no jugar “al Monopoli”. “Si pressionem el mercat amb mesures intervencionistes, desmotivarem els propietaris”.

Pel que fa a la regulació dels residents, Montaner s’ha mostrat a favor de mantenir els llindars econòmics marcats actualment, ja que amb l’acord d’associació caurien: “Sense aquests barems difícilment es podrà controlar l’arribada de gent”. “Renunciar a la immigració selectiva és un problema molt gran”, ha dit.