Pintos reclama al Govern “accions valentes” en matèria d’habitatge

La segona jornada del Debat d’Orientació Política al Consell General ha començat amb la intervenció dels grups parlamentaris, que responen a les consideracions fetes pel cap de Govern ahir a la tarda. El conseller no adscrit, Victor Pintos, ha reclamat a l’executiu més inversió en matèria d’habitatge. “Quan un país creix, també ha créixer la inversió en matèria d’habitatge”, ha dit Pintos, que retreu al Govern que aquesta qüestió “no va ser mai una preocupació, a excepció del tram final de la passada legislatura”. Pintos també ha demanat una unificació de les dades estratègiques que controlen els comuns pel que fa a habitatge: “Tenen un paper fonamental en les polítiques urbanístiques i han d’estar alineats amb l’interès del país”.

El conseller general del Partit Liberal també ha assenyalat la descoordinació entre parròquies pel que fa als recursos hídrics. “Hem de ser capaços, sense ser altius, de fer possible la gestió integral de l’aigua. És necessària una bona planificació hídrica nacional que permeti una interconnexió entre parròquies. No és normal que una parròquia decreti l’emergència hídrica i la parròquia veïna llenci l’aigua sobrant al riu”, ha manifestat.

Quant a l’acord d’associació, Pintos ha subratllat que l’adhesió del seu partit al pacte nacional per l’acord “no és un xec en blanc”. “Tenim el desig d’estar a prop de la informació veraç, de conèixer i entendre de primera mà els estudis d’impacte per informar-ne la ciutadania”, ha exposat el conseller no adscrit. Pintos considera que l’acord implicarà “cessions”, però “dir que ‘no’ ens perjudicarà i aïllarà”.