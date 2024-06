La minoria critica “la manca de pla d’acció” d’un discurs “de balanç”

“Amb aquest discurs ha desplaçat el pes del debat als grups” Cerni Escalé, President de Concòrdia

“Ha fet un balanç, una diagnosi, de les accions empreses per l’executiu més que presentar les línies d’acció de la legislatura”, va comentar Escalé, que va afegir que, “en general, ha estat una recopilació de les mesures previstes”. Montaner, per la seva banda, va apuntar que “no ha sigut un anunci, només un resum i un balanç”. Així doncs, el president del principal partit de la minoria critica que “no s’ha entrat a discutir en profunditat cap dels elements, l’objectiu que tenim en el nostre torn de paraula serà poder detallar les afirmacions”. La líder de la formació d’AE va etzibar que en el discurs “no hi ha hagut cap novetat, ha estat molt previsible perquè ha agafat la feina de cada ministeri i l’ha exposat”.

Per aquest motiu, des de Concòrdia creuen que el parlament del líder demòcrata és una estratègia per passar la responsabilitat a les formacions de la minoria. “Amb aquest discurs ha desplaçat el pes del debat als grups”, va afirmar Escalé, que es va mostrar dubitatiu sobre si Govern voldrà arribar a nous acords. La líder d’AE va avançar que ells sí que faran “planificació i timing” de les propostes.

TOC D'ATENCIÓ A SINDICATS I PATRONAL PEL SALARI MÍNIM

“Les revisions salarials més enllà del salari mínim que hem aplicat aquests darrers anys haurien de ser fruit d’una negociació col·lectiva entre patronal i sindicats, fruit d’una entesa i de la recerca d’aquest punt d’equilibri que no acaba de quallar en el si del Consell Econòmic i Social.” Aquest toc d’atenció del cap de Govern, Xavier Espot, apel·la directament a sindicats i patronals per les freqüents desavinences en el tema del salari, a qui avisa que els interlocutors “no poden seguir mirant cap al Govern per tal que any rere any dictamini quant i com s’han d’augmentar els salaris superiors al mínim, i han d’assumir les responsabilitats que la llei els encomana”. Espot es va reafirmar a tenir enllestit “pròximament” l’estudi sobre el cost de la vida que “ha de guiar a totes les parts –a nosaltres també– per tenir una visió més fidedigna sobre quin és el cost mitjà de les despeses en consum de les llars andorranes.” En aquesta tessitura, l’augment salarial és “un compromís ferm, decidit i estable en el temps per poder garantir i millorar el poder adquisitiu de les persones assalariades, una mesura que hem aplicat des de l’any 2019”, va comentar el cap de Govern.



A més, des del Govern van voler refermar el seu compromís amb la Carta Social Europea per tal d’anar dotant d’un augment progressiu del salari mínim fins a arribar al 60% del salari mitjà. “Amb el darrer increment del salari mínim i tenint en compte que el salari mitjà és a hores d’ara de 2.481 euros, cada vegada ens acostem més al compliment d’aquesta obligació i ens situem a 5 punts d’arribar-hi (55%)”, va apuntar el líder demòcrata.