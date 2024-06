Els mestres demanen prioritzar l’educació en casos d’irregularitat

detail.info.publicated Gerard Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sindicat de l’Ensenyament Públic demana al Govern que faci valdre el dret a l’educació en els casos d’infants escolaritzats a Andorra amb els pares (o ells mateixos) en situació irregular. Cal recordar que aquesta setmana el raonador del ciutadà, Xavier Cañada, va exposar en una entrevista a Diari TV que el sistema educatiu andorrà està assumint una bossa d’alumnes que no tenen els papers pertinents per viure al país. “Es donen situacions en què pares i fills estan vivint a Andorra il·legalment, però tenen els nens escolaritzats”, va denunciar Cañada, que des de l’oficina del raonador busca una ajuda per als afectats.