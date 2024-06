Cañada denuncia que hi ha nens escolaritzats en situació irregular

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, va denunciar la situació de molts menors d’edat que estan escolaritzats al sistema andorrà, però que no tenen els papers pertinents per viure al país. Ho va exposar en una entrevista a Diari TV en què va explicar que aquesta problemàtica es dona “des de fa anys” i que en molts casos els nens són fills de “gent que fa bastants anys que és aquí i que ha anat encadenant temporades”, però “pel motiu que sigui” han deixat de tenir la situació regularitzada i han continuat vivint al país. Per tant, es donen situacions en què pares i fills estan vivint a Andorra il·legalment, però tenen els nens escolaritzats.

“S’ha de considerar la situació de vulnerabilitat de les famílies, sobretot dels menors” Xavier Cañada, Raonador del ciutadà

La situació d’aquestes persones “és molt complexa”, va lamentar Cañada, que el mes passat va atendre deu famílies que van informar de circumstàncies similars. En aquests casos, l’actuació que es du a terme des de l’oficina del raonador del ciutadà és informar del tema els ministeris pertinents per mirar d’ajudar els afectats. A més, Cañada va fer una crida al fet que “es consideri la situació de vulnerabilitat de les famílies i, sobretot, dels menors” que s’estan enfrontant a una possible expulsió del país. Per això, el raonador va demanar que abans de prendre cap acció “almenys s’hauria d’esperar a final de curs”, una petició que no s’estaria complint, ja que Cañada va exposar el cas d’una família que a mitjan curs va rebre una nota en la qual se li demanava la sortida d’Andorra. El curs escolar, però, s’acabarà el pròxim 28 de juny i Cañada va expressar que “no sabem” si es farà fora les famílies, tanmateix, va apuntar que “esperem que es faci alguna cosa al respecte”.

Arran d’aquestes irregularitats també es donen casos en què se separen famílies en les quals només una part té els papers en regla. “No em sembla bé que s’expulsi o s’acompanyi fora del país una mare amb el seu fill” mentre que el pare es pugui quedar amb la situació regulada, va denunciar Cañada, que va remarcar que situacions com les del seu exemple “són casos que succeeixen” i que són causats per les dificultats al voltant del reagrupament familiar. Val a recordar que a principi de juny de l’any passat es van endurir els requisits econòmics per fer el reagrupament i es va passar a demanar el cent per cent del salari mínim per cadascun dels majors d’edat que es vulguin reunir i un 70% per cada menor. És a dir, si un treballador vol regular la situació de la parella i del fill, ha d’acreditar uns ingressos de 3.472,55 euros al mes. Sobre el canvi de llei, Cañada va dir que si l’executiu “creu que s’ha d’anar cap aquí, les seves raons tindrà”, i que caldrà veure si els canvis són els adequats.

La protecció dels menors és un dels temes que més ocupen el raonador. A l’entrevista, Cañada va fer una crida a fomentar la figura de les famílies d’acollida professionals, gent que rep una remuneració per acollir menors a casa seva per tal d’evitar que hagin d’estar internats en centres de menors. Cañada va aportar la idea pensant sobretot en nens “de sis o set anys”, que no haurien d’entrar a cap institució”. Cañada també va mencionar que caldria buscar una manera d’agilitzar els processos burocràtics pels quals passen els menors internats en espais com el de la Gavernera o el CREI, per intentar que les seves estades siguin “tan curtes com sigui possible”. Sobre els casos de fugides d’adolescents d’aquests centres d’internament, el raonador va remarcar que es van interessar pels protocols que segueixen en cas de fuga, però que no creu que calgui endurir els procediments, ja que els centres “tampoc són presons”.