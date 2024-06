La Coordinadora per un Habitatge Digne critica la falta de compromís del Govern per aplicar "accions concretes i efectives" per acabar amb l'anomenada "trampa del fill" per fer fora els inquilins d'un pis en lloguer. El col·lectiu reclama solucions "més enllà d'augmentar les sancions ineficaces", que és la mesura prevista pel Govern amb la llei òmnibus de sostenibilitat que el Govern preveu tenir entre juny i juliol, segons la previsió que els ha anunciat la ministra d'Habitatge, Conxita Marsol.

La plataforma ha fet públic aquest matí un comunicat per informar de la ronda de contactes amb l'executiu i els grups parlamentaris per acabar amb "la trampa del fill". Les conclusions són la reclamació d'una "proposta eficaç i un compromís ferm" a Govern, que els ha recordat que s'han imposat una desena de sancions per vulnerar la llei no mantenint un lloguer al·legant que el pis és per a un fill. De la resposta de Concòrdia i el Partit Socialdemòcrata el col·lectiu exposa que es mostren "col·laboratius i disposats a treballar conjuntament" per plantejar les mesures que proposa la coordinadora i d'Andorra Endavant critiquen que Montaner s'atribueix haver aconseguit la pròrroga forçosa dels lloguers de tres anys i afirma que "exhibeix una actitud poc constructiva i s'oposa a les mesures sorgides dels afectats per la trampa del fill". La coordinadora critica que no han obtingut resposta de Ciutadans Compromesos.