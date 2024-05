El Govern ha imposat una desena de multes per la ‘trampa del fill’ en els lloguers

“Tenim una multa de cinc mil i escaig euros. Modificarem aquesta sanció molt a l’alça” Conxita Marsol, Ministra d’Economia i Habitatge

Ho va explicar la ministra titular d’Habitatge, Conxita Marsol, en una entrevista ahir al programa La Clau, d’Andorra Televisió. Marsol va posar de manifest que es tracta d’una minoria de propietaris perquè hi ha uns 25.000 immobles de lloguer al país, però que, tot i així, seran encara més contundents amb els propietaris que cometen aquests fraus. “Tenim una multa de cinc mil i escaig euros. Potser és poc i modificarem aquesta sanció molt a l’alça”, va asseverar. Un canvi que recollirà el projecte de llei sobre el dret a l’habitatge.

També sobre el citat text, la ministra es va referir a la polèmica mesura de la cessió obligatòria dels pisos buits insistint que, malgrat que xoqui amb la seva ideologia, “em reconec” en el sentit que s’actua per una necessitat de país. Però també va reivindicar que la cessió forçosa es planteja com a últim recurs i amb tot un seguit de garanties al propietari afectat.

Finalment, sobre la crisi, va apuntar que l’Institut de l’Habitatge tindrà ara més sentit que mai perquè és l’ens que s’haurà d’ocupar de l’adjudicació i la gestió del parc públic de pisos, que es nodrirà de manera imminent amb els 27 de l’antic hotel Àrtic. I va avançar que el Govern proposarà pròximament una persona per ocupar el càrrec que ha deixat vacant Josep Maria Pla.

GRIFOLS

Marsol, que també té entre les competències del seu ministeri la inversió estrangera, va donar gairebé per mort el projecte Grifols, admetent que Andorra “va perdre una oportunitat” i que ara s’impulsen centres d’aquest tipus a Barcelona.

LA VISURA CIUTADANA RECLAMA UN ÍNDEX DE PREUS

La Visura Ciutadana considera que és “molt difícil” poder resoldre el problema de l’habitatge a curt termini i demana al Govern mesures per millorar la situació, com ara aplicar un índex de preus de referència per regular el cost global dels lloguers. L’òrgan, format per una desena de persones per representar la ciutadania i fiscalitzar la feina del Govern, defensa que es fixin uns preus de lloguer recomanats en funció de la situació geogràfica, els metres quadrats, l’any de construcció i l’eficiència energètica dels edificis.



La regulació que reclamen també hauria d’incloure les pujades de lloguer a locals, despatxos comercials i places d’aparcament, “així com estudiar la possibilitat de realitzar pròrrogues”. I puntualitzen que aquestes mesures han de ser “limitades en el temps per no crear incerteses de rendiment del patrimoni immobiliari i no reduir la creació de nous pisos de lloguer i generar més especulació”.



El grup de ciutadans aposta per accions més contundents per facilitar l’accés a l’habitatge en un informe en què critica l’impost aprovat per limitar la compra d’immobles com a inversió estrangera, perquè afirma que “la nova tributació és insuficient” per frenar aquestes operacions.