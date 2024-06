Mas proposa tancar els comerços implicats en el contraban al Pas

L’arribada del bon temps accentua el contraban al Pas de la Casa. Fa un parell de dies es va viure una jornada excepcional amb la presència d’una cinquantena de contrabandistes travessant la frontera per la muntanya i a plena llum del dia. Els veïns i comerciants del poble n’estan tips i volen que el reforç de la vigilància policial tingui efectes clars. Per ara, la situació continua agreujant-se. Laura Mas, cònsol major d’Encamp, admetia –en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV– que el repunt preocupa i proposava intensificar les mesures que es prenen contra les botigues que venen més tabac del que poden: “Cal més contundència amb el comerç que ven per damunt del que està permès. Ja hi ha hagut casos de sancions econòmiques importants, però s’ha d’anar més enllà i se’ls ha de retirar la llicència.” Mas considera que fan falta més agents per controlar aquesta actuació de venda il·lícita.

“Ens embruten les muntanyes i volem ser una destinació esportiva i de natura de qualitat” Laura Mas, Cònsol major d’Encamp

Pel que fa als contrabandistes, la cònsol assegurava que Andorra no té competències per poder actuar amb més efectivitat perquè els traficants “passen el riu i ja arriben a França”. Per frenar el descontrol, Mas avançava que ja hi ha hagut reunions amb la gendarmeria i s’han demanat més mitjans de suport. Des del comú s’assumeix que la imatge de desgavell generada pels contrabandistes “no és la que els comerciants i ciutadans volen projectar”. “Ens embruten les muntanyes i el que volem és ser una destinació esportiva i de natura de qualitat”.

“Les corredisses per fugir de la policia donen una mala imatge del poble” Òscar Ramon, President de l’Associació de Veïns

Els passadors enrareixen l’ambient del poble i en degraden l’entorn. Òscar Ramon, president de l’Associació de Veïns del Pas de la Casa i farmacèutic, va assegurar ahir que “cada vegada n’hi ha més i a qualsevol hora”. El principal problema, va apuntar, és la barreja que es dona entre els turistes i els contrabandistes. “Les corredisses per fugir de la policia donen una mala imatge del poble. El turisme que predomina aquí a l’estiu és el familiar i alguns visitants s’enduen un ensurt. La situació és delicada i perillosa. Volem oferir una experiència tranquil·la.” Ramon va afirmar que “es veu policia al carrer, però no és suficient. Visualment, no sembla que n’hi hagi més”. “Els escorcolls de la policia secreta per controlar el contraban potser sí que són més eficients.” L’activitat contrabandista, va comentar, és “pràcticament diària”. “Els dies que fa bo se’n veuen molts, sobretot a la banda francesa. Van en grupets de tres o quatre. Es dispersen i s’agrupen a França.” Per posar fi a aquesta situació, Ramon demana “més seguretat a Andorra, bona vigilància des de França i un control estricte a les botigues de tabac”.

ESPECTACLE I ESCÀNDOL

Cynthia Gómez, responsable de recepció de l’hotel Terranova, certificava que a l’estiu la situació empitjora: “És el moment més oportú per a ells.” Ella sí que ha detectat més rondes de vigilància: “La policia està més atenta, però la frontera amb França complica les coses.” I donava un perfil dels contrabandistes: “Es disfressen per passar inadvertits a les botigues. Vesteixen de forma més correcta. Després, quan han de travessar la muntanya, ho deuen fer amb roba més còmoda. Te’ls creues pel poble i veus que es criden d’una cantonada a l’altra. Quan tenen la mercaderia, surten corrents cap a la muntanya.” Gómez hi veu “un espectacle declarat” que, malgrat tot, “no interfereix en el negoci turístic” del Pas de la Casa: “No són agressius ni violents.” L’última informació que li ha arribat a Gómez sobre els moviments dels traficants és que alguns s’han amagat en una gran obra del poble: “Els peons han vist la policia infiltrada buscant-los.” El problema, però, persisteix i Gómez té dubtes: “Sembla que no es vulgui fer res per resoldre’l.” Una altra font –un treballador d’un estanc– va dir ahir que les escenes de contrabandistes amunt i avall es repeteixen molt sovint: “Sempre són els mateixos, però no venen tots els dies.” Aquesta font, que ara nota “força més vigilància”, no reprova que s’abastin de tabac als establiments: “És com si ve un comprador regular i s’endú deu cartrons.” Sí que va assenyalar, però, l’actitud en l’execució: “Si ho fessin discretament, potser no passaria res. El que passa és que actuen de manera escandalosa...” Caldrà veure quines mesures es prenen per gestionar la situació aquest estiu.