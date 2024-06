Estupor al Pas per la massiva activitat dels contrabandistes

Que els contrabandistes de tabac actuïn a plena llum del dia al Pas de la Casa és quelcom habitual. Ja no sorprèn ni veïns ni turistes, acostumats a observar com es carreguen caixes directament de determinats comerços i com la muntanya que dona accés a l’altra banda de la frontera s’ha convertit en un pas concorregut de persones amb motxilles o sacs a l’esquena amb tabac per al mercat negre de França.

Però l’estampa d’ahir va ser excepcional. Alguns veïns de la localitat van parlar d’una “cinquantena de contrabandistes endinsant-se per la muntanya i fins i tot van comentar que s’havien produït aldarulls i alguna baralla. Els reforços policials, tant per banda francesa com andorrana, no poden aturar una activitat molt lucrativa gràcies al diferencial de preus entre els dos països. La preocupació és que aquesta massificació comença a ser habitual, dona una mala imatge del poble i hi ha por entre el veïnat que algun dia hi hagi algun ensurt. En un decret adoptat el 7 de maig passat, la prefectura de l’Arieja va autoritzar la direcció regional de duanes a desplegar tres drons equipats amb càmeres per permetre operacions de vigilància i prevenció a la frontera andorrana. L’objectiu declarat és clar: lluitar contra el tabac i el tràfic de drogues que abunden a la zona. Des de fa més d’un any la lluita contra el contraban s’ha intensificat amb una presència més regular dels gendarmes.