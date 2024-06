L'Estat assumeix 33.000 euros d'un crèdit tou impagat

L'Estat ha hagut d'assumir l'impagament d'un crèdit tou de quasi 33.000 euros avalat per les finances públiques, segons anuncia el BOPA. L'ajut correspon al programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis que va atorgar el Govern per la crisi provocada per l'emergència sanitària de la covid el 2020 i el 2021. L'empresa que no ha complert els compromisos adquirits amb el banc és Virtual Diversió SL per un import de 32.936,30 euros.

El Govern reclama per via administrativa i judicial els imports dels crèdits tous que ha hagut d'anar assumint en els últims anys.