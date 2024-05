L'Estat assumeix 121.000 euros de set crèdits tous impagats

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha executat set crèdits tous més per un valor total de 121.017,03 euros durant el mes d'abril del 2024, segons publica el BOPA aquest matí. Les finances públiques s'han hagut de fer-se càrrec dels diners avalats per l'Estat durant la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid 19 dins del programa extraordinari d'avals a empreses i negocis perquè els titulars dels crèdits no han fet front a les obligacions que havien adquirit amb les entitats bancàries.

Els crèdits corresponen a pagaments amb venciment a l'abril i el Govern haurà de reclamar ara per via judicial els imports que ha hagut d'abonar. La quantitat més elevada és un crèdit de 36.197,18 euros d'R.C. Construccions SLU, el segon aval més important és el de 27.476,16 euros d'Iomc SLU i el tercer són els 26.660,56 euros de Gohan SLU. Les altres empreses amb impagaments són Viriatum Auto Clean, Investamdom SL, Implantologu Smart Innovations SLU, i Makalu SLU.