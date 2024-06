Govern adjudica la reforma per fer pisos a l'hotel Font de Ferro per 2 milions d'euros

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha adjudicat els treballs de reforma de l'hotel Font de Ferro d'Aixovall per convertir-lo en un bloc de 17 unitats de lloguer assequible. Les obres s'han encarregat a Cevalls per 2,033 milions d'euros i han d'estar finalitzades en 16 mesos, segons ha explicat el ministre Portaveu, Guillem Casal, que ha recordat que aquest és un dels edificis que va adquirir el Govern per arribar a posar al mercat 300 habitatges per a famílies que tenen dificultats per trobar un pis.

Casal ha anunciat que el centenar de sol·licituds que va dir el cap de Govern, Xavier Espot, que s'han rebut per accedir a un habitatge de lloguer assequible ascendeixen ja a 150 peticions i ha convidat la ciutadania a inscriure's per optar a aquests pisos del parc immobiliari públic que promou el Govern.

Resposta a Concòrdia

El portaveu de l'executiu ha valorat la proposició de llei que Concòrdia va presentar per evitar l'especulació immobiliària i ha assegurat que recull aspectes que el Govern ja inclou al projecte de la llei òmnibus per garantir el creixement sostenible del país que es va anunciar el 2 d'abril. Guillem Casal ha remarcat que l'augment fins al 25% de l'impost de plusvàlua a la venda d'immobles en els primers dos anys ja està previst pel Govern amb un 20% i ha celebrat que se sumin a les iniciatives del Govern. I s'ha mostrat contrari a la proposta d'incrementar l'ITP perquè ha assegurat que provocaria una pujada dels preus dels habitatges perquè es repercutiria en els preus.