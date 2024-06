Concòrdia demana augmentar l’impost de plusvàlua per evitar l’especulació

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Concòrdia va entrar a tràmit parlamentari una proposició de llei per evitar l’especulació immobiliària. La proposta del grup parlamentari va ser augmentar fins al 25% l’impost de plusvàlua a la venda d’immobles durant els primers dos anys, i que aquesta xifra vagi baixant fins a reduir-se a zero al cap de deu anys de l’última transacció. Concòrdia també proposa incrementar el tipus de gravamen relatiu a l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP), essent d’un 10% en total i equiparant els trams estatal i comunal. Així, el de l’estat, que actualment és de l’1%, la formació proposa elevar-lo fins al 5%. I el corresponent als comuns, que compta amb una forquilla d’entre el 0,5% i el 3%, es proposa que també sigui del 5% fix. Amb la reforma de l’ITP, el conseller general Pol Bartolomé va explicar que es busca “evitar la possible competència fiscal entre comuns i simplificar el marc tributari general”.