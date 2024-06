L'avaria a les fonts de la Rotonda obliga a reubicar la sessió de cloenda del ClassicAnd

L'espectacle Clàssic-end, encarregat de tancar l'edició del ClassicAND i que estava previst que tingués lloc a les fonts de la Rotonda el pròxim 9 de juny, s'ha hagut de reubicar. Des de l'organització han exposat que la modificació ve motivada per una incidència tècnica a les fonts. És per això que el nou emplaçament és a la plaça Vinyes, per tal de conservar la proposta a l'aire lliure i en un espai cèntric. També l'hora s'ha modificat i l'espectacle tindrà lloc a les 19.30 hores, perquè així els visitants que passegin per l'eix comercial puguin gaudir de l'acte.