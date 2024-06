Els empresaris temen perdre competitivitat per culpa del bloqueig

detail.info.publicated Gerard Mur detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un cop materialitzat el tall, un dels sectors que més en patiran les conseqüències serà el del transport de mercaderies i passatgers. Iago Andreu, president de la CEA (Confederació Empresarial Andorrana), assegura que el bloqueig “dificulta la competitivitat de les empreses del país”. “El transport de mercaderies queda plenament afectat. És cert que aquesta vaga ha estat convocada amb antelació i el sector es pot reprogramar el calendari, però això no evita complicacions, sobretot pel que fa al destinatari final. Si algú necessita una màquina determinada per fer una obra, aquesta màquina potser no arribarà a temps”. Andreu-Sotelo lamenta que Andorra sigui el país “amb major afectació” per un tall el país “no hi té res a veure”. “Suposo que tallant la frontera amb Andorra, els pagesos es pensen que el Govern s’empiparà i així faran una mica més de soroll. La situació, però, és molt injusta perquè dels tres països a qui afecta el tall fronterer, Andorra és el que menys hi pot fer”.

El president de la CEA admet que el tancament del país hauria estat pitjor “durant els mesos d’hivern” que no pas durant “un dilluns de principis de juny, que és temporada baixa”. Ara bé, “si estem treballant tots per desestacionalitzar el turisme, no és una bona notícia que la frontera estigui tallada”.